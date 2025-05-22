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CHP İstanbul’u kaderine terk etti: Ünalan Metronun yürüyen merdiveni kırıldı! Vatandaşlardan isyan: Hizmet yok | Panik anı kamerada
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CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Ünalan Metronun yürüyen merdiveni kırıldı! Vatandaşlardan isyan: "Hizmet yok" | Panik anı kamerada

Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:15:05

CHP'li belediyelerde sorun bitmiyor. Özellikle İstanbul'da üst üste yaşanan sorunlardan sonra vatandaşlar İstanbul'un kaderine terk edildiği düşüncesine girdi. Kadıköy’deki Ünalan Metro İstasyonu’nda yürüyen merdiven arızalanarak kırıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 4 saat süren arızaya rağmen çözüm sağlanamadı.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Ünalan Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde meydana gelen yürüyen merdiven arızası, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Arıza sonrası merdiven basamaklarının kırılmasıyla panik yaşanırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Ünalan Metro İstasyonu'nun AVM ve metrobüs çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, yukarı çıkan yürüyen merdiven bilinmeyen bir nedenle aniden arızalandı. Arıza sonrasında merdivenin bazı basamakları kırıldı. O sırada merdiveni kullanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan arızanın ardından görevliler olay yerine gelerek yürüyen merdivenin önüne güvenlik şeridi çekti. Merdivenlerin devre dışı kalması nedeniyle vatandaşlar uzun süre manuel merdivenleri kullanmak zorunda kaldı. Basamaklardaki kırıklar nedeniyle yukarı çıkmak isteyen yolcular güçlük yaşadı. Yaklaşık 4 saat süren arıza süresince istasyon çıkışında yoğunluk oluştu.

"VATANDAŞLAR KENDİ HALİNE BIRAKILMIŞ"

İstasyon çıkışındaki yoğunluk ve arızaya tepki gösteren vatandaşlardan Necip Uğurlu, İstanbul'daki ulaşım hizmetlerini eleştirerek, "En basit yürüyen merdiveni bile onaramıyorlarsa daha büyük sorunlara ne çözüm bulacaklar? Metrobüs kazaları da cabası. Ben şimdi metrobüse binip Çağlayan'a gideceğim ama kaza yapmadan varırız diye ümit ediyorum. İstanbul kaderine terk edildi" diye konuştu.

Bir diğer yolcu Emsal Taşçı ise yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle anlattı: "Arkadaşıma tamamen katılıyorum. İnsanlar yürüyerek çıkmak zorunda kaldı çünkü merdiven çalışmıyor, asansörler dolu. Mecbur biz de yürüyerek çıktık."

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