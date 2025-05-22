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Takvim.com.tr 7. Etnospor Kültür Festivali’nde! Bilal Erdoğan’dan özel açıklama!
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Takvim.com.tr 7. Etnospor Kültür Festivali'nde! Bilal Erdoğan'dan özel açıklama!

Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:23:57 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:24:11

Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Nur Demir, 7. Etnospor Kültür Festivalinde Bilal Erdoğan'a "Festival alanında birçok çocuk burada aileleri ile kültürel etkinliklere katılıyorlar.  Yakın coğrafyamız olan Gazze'de ise çocuklar öldürülüyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Erdoğan, bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

Dünyanın gündeminde 1. sırada yer alması gereken konu Gazze. Bu kadar kolay insanların katlediliyor olması akıl alır gibi değil. Eurovision'da gördük. Batı, İsrail'i himaye ediyor. Batı'nın Rus bayrağına karşı her yerde uygulanan boykotları İsrail'e uygulamadığını bilakis Eurovision yarışmasında ikincilik verecek kadar da cüret sahibi olduğunu ve bu soykırımın arkasında olduğunu görüyoruz. Birçok Avrupa ülkesi ve Avrupa'daki genç toplulukların, bu soykırıma tahammül edemediğinin sinyalleri geliyor. İnşallah insanlık vicdanı bu soykırımı bitirmeye muvaffak olur. Özellikle milletimizin bu konudaki iradesi ve ısrarı çok önemli. Biz Türk milleti olarak, dünyada tarihimizde zulümlere karşı durmuş insanların emniyetini temin etmiş bir ecdadın torunlarıyız. Bu millet, bu konuda daha duyarlı olursa, daha çok ses verirse, İsrail ile boykotlara daha güçlü ses verirse daha etkili olur. 'Boykottan ne olur' diyenlerin kesinlikle ben biraz daha düşünmelerini istiyorum. Gerçekten en azından yapabileceğimiz en küçük şey. Burada çocuklar, aileler zaman geçirecekler. Aile Yılı vesilesi ile 'Gelenek ailede başlar' sloganı ile bu etkinlikleri yapıyoruz. Ama aynı zamanda biz Gazze'deki soykırımın hatırlanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. İsrail'in bir çocuk katili olduğunu yüksek sesle haykırıyoruz. Ümit ediyorum ki, buradaki gençlerin bu mesele ile ilgili duyarlılıklarını arttırmaya vesile olmuşuzdur.

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