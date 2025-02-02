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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda sosyal konut projeleri kesmeden sürdürülüyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda sosyal konut projeleri kesmeden sürdürülüyor

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 11:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından Türkiye genelinde sosyal konut projeleri hız kesmeden sürdürülüyor. 81 ilde yapımına devam edilen 312 bin sosyal konut ile dar gelirli vatandaşlara ulaşılması hedefleniyor. TOKİ, sosyal konut projelerinde altyapı, ulaşım, güvenlik gibi tüm ihtiyaçları gözeterek sağlam ve çağdaş yaşam alanları inşa ediyor. Bakan Murat Kurum, "Sosyal konut seferberliğimizle, vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan barınma sorununa çözüm üretiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

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