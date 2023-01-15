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Başkan Erdoğan, CHP'li belediyeleri eleştirdi: "Haliç yine zaman zaman kokmaya başladı" Bunlar hiçbir körfezi temizleyemezler

Başkan Erdoğan, CHP'li belediyeleri eleştirdi: "Haliç yine zaman zaman kokmaya başladı" Bunlar hiçbir körfezi temizleyemezler
15.01.2023 21:55 - Son Güncelleme: 15.01.2023 22:18

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Bunlar hiçbir körfezi temizleyemezler. Çünkü ben belediye başkan adayı olduğum zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni şöyle tanımlamıştım, 'çöp, çukur, çamur'. Çünkü öyle bir İstanbul teslim almıştım. İstanbul'da çöp dağları vardı, çukurlar vardı, çamurlar vardı. Bütün bunlarla beraber meşhur Ümraniye çöp patlaması olayı vardı, kırk civarında insanımız orada ölmüştü. Haliç'i aldığım zaman Haliç tamamen kokuyordu. O semtte, o civarda doğdum, büyüdüm, yaşadım ve biz orada kokudan geçemezdik ama geldik hemen Haliç'i temizledik.

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