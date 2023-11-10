İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Akşener de 'hançer'lendiğini ima edip "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." diye konuştu.

Akşener'in bu sözleri kimin için ve neden kullandığı büyük merak konusuyken Ankara kulislerinden gelen iddialar yenilir yutulur cinsten değildi.

Akşener'in bu sözleri, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan ve aynı zamanda akrabası olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği belirtiliyor.

MERAL AKŞENER'İN BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia ediliyor. Dikbayır'ın, banka hesaplarını incelettiğini duyan Akşener'in grup toplantısında konudan haberdar olduğu ve bu yüzden de öfkesinin konuşmasına yansıdığı belirtiliyor.

POYRAZ, AKŞENER VE ÖZEL KALEMİ ALEYHİNDE KONUŞTU

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın ise, Genel Başkan Akşener'in arkasından olumsuz ifadeler kullandığı, özel kalemini de bazı çevrelerde eleştirdiği belirtiliyor.

AK PARTİ'YE GEÇEN NEBİOĞLU'NU MİLLETVEKİLİ YAPMAKLA DA SUÇLANIYOR

Poyraz'ın suçlandığı bir başka konu da, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu partiye kazandırmak.

İKİ İSME DE KAPI GÖSTERİLDİ

Yaşanan gelişmeler sonrasında Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre, Uğur Poyra ve Ümit Dikbayır'a grup toplantısı sonrası kapı gösterildi. Hatta Dikbayır'a yakın Sakarya İl Başkanlığı dün gece istifa ettirildi. İki ismin de istifasını açıklaması an meselesi.

AKŞENER'İN DANIŞMANI İDE'NİN GÖNDERİLMESİ DE TARTIŞMA KONUSU

Meral Akşener'in uzun süre danışmanlığını yapan Murat İde, geçen hafta aniden partiden gönderilmişti. İde'nin partiden gönderilmesi de bir başka tartışma konusu. İde'nin gönderilmesi kararının Akşener'e sorulmadan alındığı belirtiliyor.