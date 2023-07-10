Haberler Güncel Videoları Bolu Dağı’nda heyelan! İşte son durum

Bolu Dağı’nda heyelan! İşte son durum

Bolu Dağı’nda heyelan! İşte son durum
10.07.2023 11:20

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:12
Ekrem İmamoğlu'ndan...
Güncel 10:08
Karadeniz sel felaketi!...
Güncel 03:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...
Güncel 03:25
Başkan Erdoğan’dan büyük jest:...
Güncel 02:01
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan...
Güncel 02:11
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya...
Güncel 01:45
CHP'li İBB'nin restore ederek...
Güncel 01:48
Zonguldak - İstanbul yolu...
Güncel 02:57
Başkan Erdoğan, Kuzey Amerika...
Güncel 03:19
Şile'de yağmur sonrası selde...
Güncel 00:32
CHP'li belediye kilisede parti...
Güncel 01:41
Başkan Erdoğan: ‘’Emeklileri...

Meteorolojinin uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi etkisini gösteren sağanak yağışlar hayatı felç etti. Zonguldak-İstanbul karayolu tamamen trafiğe kapandı. Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inecek yolcu uçakları, yoğun yağış sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Bartın’da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Anadolu Otoyolu, İstanbul istikameti Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan A Haber ekipleri bölgeye gideren son durumu canlı olarak aktardı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA