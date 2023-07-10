Bolu Dağı’nda heyelan! İşte son durum

Meteorolojinin uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi etkisini gösteren sağanak yağışlar hayatı felç etti. Zonguldak-İstanbul karayolu tamamen trafiğe kapandı. Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inecek yolcu uçakları, yoğun yağış sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Bartın’da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Anadolu Otoyolu, İstanbul istikameti Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan A Haber ekipleri bölgeye gideren son durumu canlı olarak aktardı.