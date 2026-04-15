ÖZEL YAYIN: A Haber Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen yerde
Yazı Boyutu
Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra ilk kez somut bir yer işaret edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalarda, bir gizli tanığın "gömülme" iddiası üzerine Pertek ilçesi mercek altına alındı. Kamera kayıtlarından telefon sinyallerine kadar tüm delillerin yeniden harmanlandığı operasyonda, ekiplerin işaret ettiği o kritik noktanın önemi ne? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, kazı alanındaki son durumu ve Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen yerden detayları aktardı...