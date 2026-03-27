İstanbul, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli yürüttüğü dev bir terör operasyonuna sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarını istismar ederek kaos çıkarmaya çalışan, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan atan ve izinsiz gösteri düzenleyen şahıslar tek tek tespit edildi.

İstanbul'da Nevruz Provokasyonuna Geçit Verilmedi

Güvenlik birimleri, kutlamaları provoke ederek terör örgütü propagandasına dönüştüren şüphelilere yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip yürütecek. MİT'in sağladığı istihbari veriler doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve toplumsal olayları tetiklemeye çalıştığı belirlenen 26 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Terör Örgütü Propagandası Yapan 26 Şüpheli Gözaltında

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgüt lehine hazırlanmış dokümanlar ele geçirildi. Şahısların, özellikle sosyal medya üzerinden provokasyon yaparak kitleleri izinsiz gösterilere yönlendirmeye çalıştıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 26 zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MİT ve İstanbul Emniyeti'nden Ortak Kararlılık Mesajı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütlerinin huzur ve güven ortamını bozma girişimlerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.