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Bilal Erdoğan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

Bilal Erdoğan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde kapılarını açan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, dünyanın dört bir yanından finans liderlerini ve politika yapıcıları buluştururken; zirvede sürdürülebilir kalkınmanın sadece finansal yatırımlarla değil eğitim, gençliğin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın spor yoluyla ihyası gibi kurumsal hayır faaliyetleriyle tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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