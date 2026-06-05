Bilal Erdoğan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuştu
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde kapılarını açan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, dünyanın dört bir yanından finans liderlerini ve politika yapıcıları buluştururken; zirvede sürdürülebilir kalkınmanın sadece finansal yatırımlarla değil eğitim, gençliğin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın spor yoluyla ihyası gibi kurumsal hayır faaliyetleriyle tamamlanması gerektiği vurgulandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel