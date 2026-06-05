Bilal Erdoğan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

TÜİK azami kira artış oranını yüzde 32,24 olarak açıkladı!

TÜİK verileri sonrası en düşük memur maaşı 69 bin 570 TL’ye yükseliyor

Mayıs enflasyonu sonrası işte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Mayıs enflasyonu sonrası işte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar