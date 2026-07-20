Çorlu’da el freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 19:21

Markete gitti, aracını duvarda asılı buldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, otomobilini park eden sürücü el frenini çekmeyi unutup markete alışverişe gitti. Sürücünün araçtan ayrılmasının ardından geri hareket etmeye başlayan otomobil, sokak üzerinde metrelerce kaydı.

30 metre kayıp duvarda asılı kaldı

Sürücüsüz halde yaklaşık 30 metre geri kayan otomobil, bir apartmanın bahçe duvarında asılı kalarak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve bahçe duvarında maddi hasar meydana geldi.

O anlar kamerada

El freni çekilmeyen otomobilin kendi kendine hareket ederek bahçe duvarında asılı kaldığı tehlikeli anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.