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Çorlu’da el freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Çorlu’da el freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmediği için yaklaşık 30 metre geri kayan sürücüsüz otomobil bir apartmanın bahçe duvarında asılı kalırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Markete gitti, aracını duvarda asılı buldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, otomobilini park eden sürücü el frenini çekmeyi unutup markete alışverişe gitti. Sürücünün araçtan ayrılmasının ardından geri hareket etmeye başlayan otomobil, sokak üzerinde metrelerce kaydı.

30 metre kayıp duvarda asılı kaldı

Sürücüsüz halde yaklaşık 30 metre geri kayan otomobil, bir apartmanın bahçe duvarında asılı kalarak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve bahçe duvarında maddi hasar meydana geldi.

O anlar kamerada

El freni çekilmeyen otomobilin kendi kendine hareket ederek bahçe duvarında asılı kaldığı tehlikeli anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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