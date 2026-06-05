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Bakan Kurum'dan 5 Haziran Çevre Günü mesajı: "Doğaya sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır"

Bakan Kurum'dan 5 Haziran Çevre Günü mesajı: "Doğaya sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır"

Sıfır Atık hareketinden COP31 ev sahipliği adaylığına uzanan yeşil yolculuğunda çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki güçlü vizyonuyla dünyaya öncülük eden Türkiye, "Daha adil bir dünya, daha güzel bir gelecek mümkün" şiarıyla doğayı ve yarınları koruma kararlılığını sürdürürken; tüm ülkeyi kapsayan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kamuoyunda ve dijital mecralarda büyük bir çevre bilinci dalgası oluşturdu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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