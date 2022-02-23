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Bergüzar Korel küçük oğlunu paylaştı! İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel küçük oğlunu paylaştı! İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyayı salladı
23.02.2022 18:19 - Son Güncelleme: 23.02.2022 18:26

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Bergüzar Korel küçük oğlunu paylaştı! Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bu evlilikten üç çocuk dünyaya getirdi. En büyük oğlu Ali'yi 2010, ikinci oğlu Han'ı 2020'de kucağına alan Korel, geçen yıl Kasım ayında ise Leyla'yı dünyaya getirerek ilk kez kız annesi olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabındaki paylaşımlarında zaman zaman çocuklarına da yer verdi. Geçen haftalarda ilk göz ağrısı Ali'yi paylaşan Korel, bu kez minik oğlu Han'ın keyifli anlarını yayınladı. Han sevimli halleriyle sosyal medyaya damga vururken Korel'in evinden yaptığı bir önceki paylaşımları da dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımları ve minik oğlu Han...

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