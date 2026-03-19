Bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'nde duygu dolu anlar: "Altı yıldır bize bayram yok"

Ramazan Bayramı'nın arifesinde İstanbul Edirnekapı Şehitliği, şehit ailelerinin ziyaretiyle dolup taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren evlatlarının kabirlerine gelen aileler, mezarları titizlikle temizleyip çiçekleri suladıktan sonra Kur'an okuyarak dua etti.

Şehit annesi Gülcan Erdoğan: "Altı yıldır bize bayram yok"

Şehit Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan'ın annesi Gülcan Erdoğan, oğlunun kabrini ziyaret ederken gözyaşlarına boğuldu. "Arife günü ziyaretine geldik. Tabii ki bizim için artık bir bayram değil. Canımız burada. Altı yıldır bize bayram yok, kanayan yarayla yaşıyoruz" diyen anne Erdoğan, oğlunu şu sözlerle anlattı: "Oğlum çok merhametli bir delikanlıydı. Bayrak uğruna, vatan uğruna çok sevdası vardı. 'Anne ya şehit olursam' diyordu, iki sözünden biri oydu. Abdestini almış, o güne sanki hazırlanmış."

Şehit babası Yusuf Yorulmaz: "Vatan sağ olsun"

Şehit Jandarma Komando Er Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, oğlunun şehadetinden önceki son konuşmalarını anlattı. Baskında hayatını kaybeden oğlunun son sözlerinin "Her şey vatan için, biz burada hainlerin peşinde koşmazsak siz orada rahat oturamazsınız" olduğunu aktaran baba Yorulmaz, "Vatan sağ olsun diyoruz. Gerekirse biz de göğsümüzü siper ederiz. Allah devletimizi, askerimizi, polisimizi korusun" diyerek duygularını paylaştı.

"Şehitlerimizi ziyaret asli vazifemiz"

Ankara'dan İstanbul'a şehitliği ziyarete gelen Hakkı Cenap Çakar ise her bayram arifesinde bu ziyareti yerine getirdiğini belirtti. "Onu yaşatmak için buralara geliyoruz. Tek temennimiz şehidiyle, şahidiyle kucaklaşarak hep bir arada bayramın sevincini yaşayabilmek" diyen Çakar, şehit vermediğimiz bir zamanın gelmesini diledi.

