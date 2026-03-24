Başkan Uğur İbrahim Altay'a Moritanya'da Sürpriz: Afrikalı Öğrenci İstiklal Marşı'nı Okudu
UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Afrika Genel Kurulu için bulunduğu Moritanya‘da Nuakşot Üniversitesi’ndeki Türkoloji Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Büyük coşkuya sahne olan ziyarette İstiklal Marşı sürprizi yaşandı. Yuma isimli bir öğrencinin İstiklal Marşı’nı akıcı Türkçesi ve içtenlikle okuması Başkan Altay’dan, katılımcılardan ve diğer öğrencilerden büyük alkış aldı.