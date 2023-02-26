Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü: Putin, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Vladimir Putin'in, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan'ın yurttaşları arasında ve yurt dışında yüksek itibara sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Bu zor zamanda, böylesine kritik bir durumda, Türkiye yıkıcı depremlerin trajik sonuçlarının üstesinden gelirken, bir devlet adamı ve insan olarak en iyi özellikleriniz, cesaretiniz, bilinçli ve gerekli kararları alabilme özelliğiniz tam olarak ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.