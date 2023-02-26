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SON DAKİKA I AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremlerde can kaybı kaç oldu?

SON DAKİKA I AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremlerde can kaybı kaç oldu?
26.02.2023 18:34 - Son Güncelleme: 26.02.2023 18:38

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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.

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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.

AFAD Başkanı Sezer'in açıklamalarından öne çıkanlar:

21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şuan da enkaz kaldırma çalışmalarına odaklanmış durumdayız.

44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. 230 bine yakın personelimizi çalışmalara devam ediyor. Uluslararası ekiplerden 1180 tane personel çalışmalara devam ediyor.

Barınma ile ilgili olarak hem çadır kentleri yoğunlukla kuruyoruz. Günlük ortalama 10 binin üzerinden bölgeye çadır sevk ediyoruz.

Şuan 287 tane çadır kentimiz var bölgede. Hedefimiz 100 bin üzerinde konteyneri faaliyete geçirmek.

Bununla ilgili 143 alan tespit edildi 97'sinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Hem barınma hem de diğer ihtiyaçların karşılanması şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede Kızılayımızın koordinesinde beslenme olarak bakanlıklarımızla 80 milyon 965 bin sıcak yemek ve 14 milyon 965 bin kumanya paketi bölgede dağıtılmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 10 bin lira ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Şuan da 918 bin vatandaşımıza ödemeler yapıldı.

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