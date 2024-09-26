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Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
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Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 20:32 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 20:34

BM 79. Genel Kurul kapsamında ABD’de bulunan Başkan Erdoğan, Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan yeni anayasanın zorunluğunu ““45-50 yıl öncesinin bakış açısıyla, üstelik darbeciler tarafından kaleme alınmış, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa ile bu değişime ayak uydurmak mümkün değil” sözleriyle açıkladı. Muhalefetin yeni anayasa tutumunu da eleştiren Erdoğan “Muhalefetin bir defa başta bu ilk 4 madde olmak üzere, bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler” dedi

EKONOMİDE ZOR DÖNEM GERİDE KALDI
Öte yandan ekonomide atılan adımlar ve sonuçları hakkındaki soruya da yanıt veren Erdoğan, "Ekonomide artık zor dönemleri geride bırakıyoruz. Uyguladığımız programın başarısını artık bizden çok uluslararası kuruluşlar ortaya koyuyor" dedi.

Asıl hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu da belirten Erdoğan, "Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz ve bu hızlanarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları:

Ekonomide artık zor dönemleri geride bırakıyoruz. Uyguladığımız programın başarısını artık bizden çok uluslararası kuruluşlar ortaya koyuyor. Bizim şu an odaklandığımız konu, milletimizi zorlayan enflasyon meselesidir.

Enflasyonu dizginlemeyi başladık ve kalıcı dezenflasyon sürecini başlattık. Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz ve bu hızlanarak devam edecek.

FIRSATÇILARLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ
Vatandaşımız enflasyondaki bu gerilemeyi hissetmeye başladı ve önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde bunu görecekler. Fırsatçılarla mücadelemizi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Onlara göz açtırmayacağız. Hedeflerimizi tutturduk ve yolumuza disiplinli bir şekilde devam ediyoruz. Üstelik bunları çevremizdeki karışıklıklara ve istikrarsızlık kaynaklarına rağmen başardık. Yola da bu şekilde devam ediyoruz.

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