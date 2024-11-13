Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye "kara harekatı" mesajı

Başkan Erdoğan şu sıralar gündemde olan kara harekatı için bir kez daha net mesajlar verdi. "Her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut" diyen Erdoğan, "Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. Şam ile normalleşme sürecini değerlendiren Erdoğan, "Ben hala Esed'den umutluyum. Esed ile aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla inşallah rahatlatacaktır" şeklinde konuştu.