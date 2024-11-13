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Trump İsrail'i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan
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Trump İsrail'i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan "Kaygılıyız" deyip ocak ayını işaret etti

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 14:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçmiş dönemde Donald Trump ile Joe Biden ile mukayese edilmeyecek düzelde görüşmeler gerçekleştirdiği belirten Başkan Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-ABD ilişkilerinin kazançlı olacağını vurguladı. Başkan Erdoğan, daha önce Türkevi'nde görüştüğü Elon Musk ile teknoloji alanında iş birliklerinin dolabileceğini belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Trump'ın seçilmesinin Orta Doğu'daki İsrail katliamına bir çözüm olup olmayacağına yönelik soruya cevaben ocak ayını işaret etti.

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