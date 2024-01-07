Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! İstanbul Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilde adaylarını açıkladı. Katil İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, "Daha fazla kan dökerek can alarak çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir" dedi. Erdoğan, "1994'ten itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayat geçirmiş bir kadroyuz. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. Türkiye'de çığır açtık." ifadelerini kullandı. İstanbul'u fetret devrinden çıkaracaklarını belirten Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un 5 yıl daha kaybedecek vakti yok." şeklinde konuştu.