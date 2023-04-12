RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "6 Şubat bizim için bir milat"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "6 Şubat bizim için bir milat"
12.04.2023 22:40

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Başkan Erdoğan: Öncelikle günümüzün en önemli başlığı. Asrın felaketi bizim için bir milat. Bunu da daha önce ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Kararlı adımlar atmamız şart. İktidara gelmeden önce eğitim ve sağlık başlıklarını art arda koyduk. Şehir hastanelerimizle örnek ülke haline geldik. Daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Dikey mimariye hep karşı çıktım. Hep yatay mimariyi savundum. Artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimi kabullenir duruma geldi. Yapımına başladığımız konut sayısı 100 bine ulaştı. 359 bin konutu 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bir kısmı bayrama kadar tamamlayacağız. Devletimiz 50-60 gün içerisinde konutları teslim etme tezini Van, Bingöl, İzmir, Antalya, Elazığ, Muğla ve Karadeniz'de ispat etti. Biz bunu ispat etmiş iktidarız. Söz verdiysek yaparız.

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