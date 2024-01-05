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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 17:27 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 17:32

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu. İstanbul'un güvenliğinin hayati önemde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseliyor." dedi. 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Ülkemizde geri kalmışlığı nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp çamur ve pislikten bu İstanbul'u nasıl temizlediysek Allah'ın izni ile 31 Mart itibari ile yeniden adımları atacak İstanbullunun vereceği emaneti yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul'a aşık olmak herkesin haddi değildir. Biz İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a halim olduk." ifadelerini kullandı.

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