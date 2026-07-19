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Antalya'da kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobille çarpıştı: O anlar kamerada

Antalya'da kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobille çarpıştı: O anlar kamerada

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Antalya'nın Serik ilçesinde kırmızı ışıkta hızla geçen bir motosikletin otomobille çarpıştığı kaza ve sürücünün yaşadığı şok anları arkadaki aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırmızı Işıkta Geçti, Çarpışma Kaçınılmaz Oldu

Kaza, sabah saatlerinde Serik ilçesi Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak hızla ilerleyen bir motosiklet, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden otomobille çarpıştı.

Kaskı Havada Taklalar Attı

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün başındaki kask fırlayarak havada taklalar attı. Sürücü ise sert bir şekilde yere yığıldı. Kazanın şiddetine rağmen ölümden dönen kimliği belirsiz sürücü, geçirdiği şokun etkisiyle aniden ayağa kalkarak kendi imkanlarıyla kaldırıma doğru yürüdü.

Kaza Anları Kamerada

Çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle hemen yardıma koşarak yoldaki motosikleti kenara taşırken, sürücünün yardımına koştu. Kaza anı ve sonrasında yaşanan şok anları ise arkadan gelen bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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