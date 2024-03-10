Başkan Erdoğan’dan metro açılış töreninde CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! "Yalandan başka bir şey yok"

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde hizmetten mahrum kalan, ulaşımda derin krizlerle boğuşan İstanbul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hızlı ve güvenli yeni bir metro ağı kazandırıldı. Bakırköy Sahil - Bahçelievler - Güngören - Bağcılar Kirazlı metro hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete girdi. Vatman koltuğunda alana gelen Erdoğan metro hattının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev addediyoruz. 5 yıl bitti. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.