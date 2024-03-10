Başkan Erdoğan'dan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde önemli açıklamalar!

Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende dualarla hizmete girdi. Vatman koltuğunda alana gelen Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB'ye sert tepki gösteren Erdoğan, "5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor" dedi. 31 Mart'ı "İstanbul'un kader ve karar seçimi" olarak tanımlayan Erdoğan, "Yarım gün mesaiyle İstanbul yönetilmez! Trafik zulüm haline geldi" sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi. İstanbul'un bir an önce sağlıksız yapı stokunu yenilemesi ve depreme hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Murat Kurum kardeşim bunu yapacak vizyona sahiptir" dedi.