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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 18:38 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 18:39

Muhalif kimliği ile önce çıkan Nihat Genç Burcu Köksal'a kapıyı gösteren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu!

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Kösal’ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırmış, gerilimi yükseltmişti. Köksal'ın çıkışı sonrası Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" sözleriyle tehdit etti. Tüm bu yaşananlar sonrası muhalif kimliği ile önce çıkan Nihat Genç, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yerden yere vurdu. Genç, "İmamoğlu bak herkese kapsını açtı. Kime açtı be! FETÖ’ye açtı, PKK’ya açtı. Cumhuriyete açmadı. Cumhuriyetçileri diyenleri de başka kapıya koydu hepsini koydu. Kendisi Grup Başkanvekilini (Burcu Köksal) kovacak güçte bir adam mı? Grup Başkanvekili bir kadını kovuyor, başka kapıya diye. Sen kimsin lan daha bugünden Ali kıran baş kesen oldun. Anayasal haklarımız var" ifadelerini kullandı.

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