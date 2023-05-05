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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun çökme siyasetine sert tepki!

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun çökme siyasetine sert tepki!
05.05.2023 16:15 - Son Güncelleme: 05.05.2023 16:17

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Van mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çökme siyasetine, ''Biz orayı yıllar öncesinden enerji ihtisas bölgesi ilan ettik Bay Bay Kemal. Biz Atatürk havalimanını Teknofest'le gurur haline getiriyoruz. Onlar ise ABD'li şirketlere peşkeş çekeceklermiş. Biz milletimizin takdirine güveniyoruz. Yeni dönemde mevcut kazanımlarımızın üzerine oturup kalmayacağız.'' sözleriyle tepki göskterdi.

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