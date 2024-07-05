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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024, 14:37 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024, 14:37

Başkan Erdoğan'dan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! Esad'la görüşme ne zaman? Davet masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'de terörle mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, bir soru üzerine, "Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed’e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye’nin geleceğinin inşası için mühimdir." dedi. Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru’nu yeniden işler hale getirmek için çalışmaları hızlandırdığını ifade eden Erdoğan, "Biz o zemini oluşturmak ve korumak noktasında, bugüne kadar olduğu gibi, üzerimize düşeni yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

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