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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 20:45 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 20:45

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İran için 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağolsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

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