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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 19:17 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 19:17

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.

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