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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 20:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 20:10

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Devlet aklını tamamen yitirdi

Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir kez daha toplandı. Saat 16.00 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 85 milyonun tamamına çağrı yaparak, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek olmaya davet ediyoruz." dedi. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yine sert ifadelerle tepki gösteren Erdoğan, bölgede işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail'in yargılanması için gerekli görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Başkan Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2023-24 dönemi kredi ve burs ücretlerini de açıkladı. Erdoğan ayrıca KOBİ'lere 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi verdi.

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