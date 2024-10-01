Başkan Erdoğan'dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan Stubb'u Külliye'de resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Stubb ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. Filistin'i tanıma çağrımızı yineliyoruz." dedi.