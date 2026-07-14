Depremzedelerden Haluk Levent'e tepki: "Devletimiz varken onlar hiçbir şey değil"
Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yarattığı Hatay Antakya'da inşa edilen 352 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi. Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan depremzedelerden Hikmet Demirci ve eşi Sibel Demirci yapılardan övgüyle bahsederken; bir diğer hak sahibi Cuma Refik Çakıcı ise "Devletimiz varken onlar hiçbir şey değil" diyerek Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent'e tepki gösterdi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel