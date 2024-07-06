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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024, 20:39 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024, 20:39

Başkan Erdoğan'dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için Almanya'da

UEFA skandal bir karar alarak, Avusturya maçında bozkurt selamı veren A Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Başkan Erdoğan tüm programlarını iptal ederek Hollanda karşısında A Milli Takıma destek olmak için Berlin'e geldi. Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu?" dedi. Tüm meselenin bugün oynanacak maç olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik." ifadelerini kullandı.

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