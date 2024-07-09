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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024, 09:22 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024, 09:22

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD’ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi mesaisi devam ediyor. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor. Toplantıda Türkiye, Gazze'nin sesi olacak. Erdoğan’ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la da görüşme yapması planlanıyor. Görüşmede terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hareketliliği gibi konuların ele alınması öngörülüyor.

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