Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı: "Hedefimiz Terörsüz Türkiye"
Ramazan Bayramı vesilesiyle millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki kanlı senaryolara karşı "Terörsüz Türkiye" vizyonuna dikkat çekti. İsrail’in tahrikleri ve İran’a yönelik saldırılarla artan bölgesel gerilimi değerlendiren Erdoğan, Türkiye’nin hem sahada hem de diplomaside temkinli ancak kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. "Hayırlı işi menziline ulaştırmakta kararlıyız" diyen Erdoğan, milli huzur ve güvenliğin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.