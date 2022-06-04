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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret için zam sinyali

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret için zam sinyali
04.06.2022 12:49 - Son Güncelleme: 04.06.2022 12:50

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Son dakika haberi! AK Parti’nin gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarının 30’uncusunun yapılacağı Ankara Kızılcahamam kampının startı verildi. Toplantı öncesi kampın yapılacağı otele giden yollara "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Türkiye'nin değil dünyanın lideri" yazılı pankartlar asıldı. Başkan Erdoğan kampın açılış konuşmasında önemli mesajlar verdi. "Ücretliler başta olmak üzere gelirleri artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Bu yıl sonuna inşallah çok daha güçlü şekilde gireceğiz" dedi.

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