Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasındaki açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Vizyon yoksunu muhalefet kifayetsizliğini gösterdi." dedi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden "Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde" demeden duramadık." şeklinde konuştu.