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Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Önümüzdeki aylarda tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız

Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Önümüzdeki aylarda tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız
21.12.2022 12:52 - Son Güncelleme: 21.12.2022 12:53

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AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enflasyon ile ilgili olarak, ‘’Yüksek enflasyonun ve hayata pahalılığının fırsatçılığa dayalı sebeplerini kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçıların açgözlülüğüyle eriyip gitmesine göz yumamayız. Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında engel kalmamıştır. Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız…’’ dedi.

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