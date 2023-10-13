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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023, 01:01 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, 01:06

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik!

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu zaferden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millileri arayarak tebrik etti. İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından A Milli Takım'ı telefonla arayarak tebrik etti. İlk olarak kaptan Hakan Çalhanoğlu'yla görüşen Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Lider konuma da geçtik." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincezo Montella da, "Benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi futbolda temsil etmek. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için." dedi.

Bunun üzerine Erdoğan, İtalyanca olarak "Grazie." (Teşekkür ederim) cevabını verdi.

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