Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya tepki: Bunlar Avrupa’nın aferin demesine muhtaç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm çalışmaları yaptıklarımızı engellemek hatta tersine çevirmek için buldukları hiçbir fırsatı kaçırmayan güruha rağmen yürütüyorsanız işiniz daha zor. Kendi köhne düzenlerini sürdürmek için vesayetten darbeye terör örgütlerine göz kırpanlar yine olduğu gibi karşımızda kol kola girdiler. Batı ne diyecekmiş? Vay vay vay, yazıklar olsun. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Biz ise milletimin aferin demesine ihtiyacım var. Bunlar herkese eyvallah ederler. Bu millete dönüp bakmazlar. Hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de sadece Allah'a güveniyor sadece milletimizden destek bekliyoruz." dedi.