Muharrem İnce'den Ali Babacan’a bombardıman!

Ali Babacan'ın geçtiğimiz hafta 6'lı koalisyonun metnini kast ederek, "Avrupa bize aferin diyecek" ifadelerini kullanmasına tepki gösteren Muharrem İnce, "Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Bu nasıl bir teslimiyettir? Böyle bir şey olamaz. Avrupa'nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım. Siyaseti yaparız. Bugün o kazanır, yarın biz kazanır. Bir duruş lazım. Sonra bunu toparlamaya çalışacaksın. Bu olamaz." dedi.