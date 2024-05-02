Başkan Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.
Türk Metal iş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Pevrul Kavlak, 24 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
Kavlak uzun bir süre kanser tedavisi görmüştü.