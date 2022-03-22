Başkan Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile temaslarını sürdürdüğünü belirterek, "Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Hollanda Başbakanı Rutte ise, "Türkiye yapabileceği her şeyi yapıyor. Çok kritik bir rol oynuyor. Her iki liderle teması olan ender ülkelerden." dedi.