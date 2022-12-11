Başkan Erdoğan Samsun’da gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki yoğun programının ardından gençlerle bir araya geldi. Gençlere olan güvenini dile getiren Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu böylesine güvenli ve kararlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı'ndaki yoldaşlarımız sizlersiniz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin enerji filosuna örnek veren Erdoğan, Berat Albayrak dönemine dikkat çekti ve "Bir sondaj gemisi daha aldık. Yakın zamanda filomuza katılacak" dedi. Yunanistan'ın Türkiye'nin füze üretiminden korktuğunu belirten Başkan Erdoğan, Ege'de provokasyonları örnek göstererek "Rahat durmazlarsa TAYFUN, Atina'yı vurur" dedi. Başkan, Suriye'nin kuzeyine harekat sinyalini yineledi.