Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajı

Seçimlere sayılı bir zaman kala masada yaşanan derin kaos katlanarak büyüyor. İYİ Parti cephesinden kriz ortamını pekiştirecek bir çıkış geldi. Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayarak "Milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" dedi. Davutoğlu ve Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajını veren Akşener'in yaptığı bu çıkış tüm dikkatleri üzerine topladı. Bilindiği üzere Meral Akşener geride bıraktığımız günlerde "Masanın sahibi biziz, İYİ Parti" açıklamasını yapmıştı.