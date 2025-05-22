Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı | VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, KKTC konusunda TDT zirvesinde yeni bir adım atıldığını bildirdi. Erdoğan, Terörsüz Türkiye'nin ülkeyi şaha kaldıracağını belirtti. Darbecilerin yaptığı değil sivillerin yaptığı bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Erdoğan CHP'ye çağrı yaparak, "Diyoruz ki; gelin el ele verelim. İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok." şeklinde konuştu. ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirten Erdoğan, "Sayın Trump'la yüz yüze görüşmemizi orada yapma şansımız olur diye düşünüyorum" dedi.