Başkan Erdoğan "Katar'ın her daim yanındayız"
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 22:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "Türkiye olarak dost, kardeş ve müttefik ülkemiz Katar’ın her daim yanındayız." başlıklı video yayınladı.
