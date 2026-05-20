11 yaşındaki çocuğu yere fırlatarak bayılttı | VİDEO

Önce Yumrukladı, Sonra Defalarca Yere Fırlattı

Beldede ikamet eden 36 yaşındaki A.A., sokakta karşılaştığı 11 yaşındaki M.Y.A. isimli çocuğun kızına küfrettiğini ileri sürerek bir anda çılgına döndü. Küçük çocuğun üzerine yürüyen öfkeli şahıs, acımasızca yumruk darbeleri indirmeye başladı. Hırsını alamayan ve adeta canileşen şahıs, çocuğu yakasından tutarak defalarca havaya kaldırıp beton zemine fırlattı.

Küçük Çocuk Bilincini Kaybetti

Uğradığı şiddetin ve aldığı ağır darbelerin etkisiyle daha fazla dayanamayan 11 yaşındaki M.Y.A., olay yerinde bilincini yitirerek acı içinde yere yığıldı. Bu esnada sokaktan geçen ve çevrede bulunan vatandaşlar, neye uğradığını şaşırarak öfkeli şahsı güçlükle sakinleştirmeye ve küçük çocuktan uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan bu vahşet anları, izleyenlerin yüreğini dağladı.

Şikayet Üzerine Yakalandı ve Tutuklandı

Yaşanan feci olayın ardından darp edilen M.Y.A.'nın ailesi, çocuklarını hastaneye kaldırdıktan sonra vakit kaybetmeden jandarma komutanlığına giderek saldırgan şahıstan şikayetçi oldu. Görüntüleri ve şikayeti ihbar kabul eden jandarma ekipleri, kısa süre içinde operasyon düzenleyerek şüpheli A.A.'yı kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "çocuğa karşı kasten yaralama ve nitelikli darp" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.