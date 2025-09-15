PODCAST
Bakan Tunç duyurdu: Gebze'de babaya tokat atan şüpheli hakkında gözaltı kararı!
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 18:57
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir vatandaş, çocuklarının gözü önünde darp edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.
